Маковые поля важнее потопов: петербургские турфирмы не стали отменять туры в Дагестан, несмотря на ЧС

Несмотря на серьезные паводки, разрушенные дороги и введенный в Дагестане режим чрезвычайной ситуации, петербургские туроператоры не намерены сворачивать продажи туров в эту популярную кавказскую республику. Корреспонденты 47news под видом потенциальных клиентов обзвонили несколько городских агентств и выяснили: цветущие маковые поля и горные пейзажи для туристического бизнеса важнее временных подтоплений.

В компаниях признают, что информация о жертвах, прорыве дамбы и эвакуации людей вызывает у клиентов тревогу, однако сами организаторы путешествий сохраняют олимпийское спокойствие. Собеседник из туроператора «Большая страна» заверил, что маршруты их программ не затрагивают пострадавшие территории, а местные гиды прекрасно осведомлены, как объезжать проблемные участки.

«Нашим гидам даже не пришлось ничего в них менять. Наводнения происходят каждый год. Принимающая сторона… знает, как можно обойти, скажем так, эти затопления», — пояснили в компании, добавив, что путешественники ежедневно отправляются в регион и даже присылают видеоотчеты о прекрасном самочувствии.

От водных прогулок по Чиркейскому водохранилищу и посещения водопада Тобот там отговаривать не стали.

В агентстве «Первая линия», специализирующемся на турах в период цветения маков, сообщили, что принимающая сторона не уведомляла о каких-либо корректировках программ. Там продолжают бронировать поездки в прежнем режиме. Менеджер компании «Тур Вояж» выразил уверенность, что к майским праздникам ситуация полностью нормализуется, поскольку от текущих туристов не поступает негативных отзывов.

Схожую позицию озвучили и в фирме «Пора Ехать». Там подчеркнули, что дожди в апреле для Дагестана — явление рядовое, вода уходит очень быстро, а туристические группы не водят в низины, которые могли бы пострадать от подтоплений.

«К сожалению пострадали деревни, но нас в тех местах не будет», — заверили в агентстве.

Сами дагестанские объекты размещения пока не фиксируют оттока гостей. В санатории-гостинице «Каспий» отметили, что загрузка номеров соответствует обычным показателям для конца марта — начала апреля, а основной наплыв отдыхающих традиционно ожидается с майских праздников. В учреждении выразили надежду, что к этому времени все последствия стихии удастся ликвидировать.

Напомним, что в конце марта и начале апреля Дагестан пережил две волны аномальных осадков, приведших к подтоплению 25 населенных пунктов, прорыву дамбы Геджухского водохранилища и гибели шести человек. Режим ЧС регионального уровня может быть повышен до федерального. При этом стоимость экскурсионных туров в республику стартует от 30 тысяч рублей, не считая авиабилетов, цена которых к лету ощутимо возрастает.