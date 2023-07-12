Макрон объяснил, стал ли Иран противником НАТО

Страны НАТО призвали Иран прекратить поставки беспилотников России и назвали действия страны «злонамеренными». Как пояснил Макрон, это не значит, что альянс еженедельно находит нового врага. По его словам, целью НАТО на самом деле является давление там, где это необходимо для поддержки интересов союзников альянса или обеспечения их безопасности. Он также заявил, что страны-члены просто хотят продвигаться в вопросах распространения ядерного оружия и достижения региональной стабильности.

Обвинения в адрес Ирана звучат из-за, якобы, поставляемых им России беспилотников. При этом власти обеих стран уже не раз опровергли эти обвинения. Глава иранского МИД подчеркнул, что поставки страна прекратила еще за несколько месяцев до начала спецоперации. В ответ на обвинения Иран ввел новые санкции против ЕС.