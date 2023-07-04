Макрон предложил штрафовать семьи молодых погромщиков

Президент Франции Эммануэль Макрон предложил внедрить штрафы для семей молодых людей, которые участвуют в массовых беспорядках, сообщает France24.

Об этом французский лидер заявил на встрече с полицейскими. Он сказал, что нужно выработать простой механизм, чтобы финансово наказывать тех, кто провинился в первый раз.

Во Франции начались массовые беспорядки после того, как полицейский застрелил 17-летнего молодого человека, не подчинившегося требованиям стражей порядка.

За неделю погромщики сожгли 5892 машины и нанесли ущерб 1105 зданиям. Считается, что массовые беспорядки пошли на убыль, но только сегодняшней ночью протестующие сожгли 159 машин, а полицейские задержали более 70 участников акций.

Макрон попросил полицейских не расслабляться: волнения могут вспыхнуть с новой силой в канун и во время французского национального праздника 14 июля.