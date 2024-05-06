В МИД РФ заявили послу Франции о деструктивности позиции Парижа

В Министерстве иностранных дел Российской Федерации было заявлено послу Франции Пьеру Леви о деструктивной и провокационной линии, принятой Парижем в отношении России.

Сообщение об этом поступило из российского дипломатического ведомства. В официальном заявлении МИД РФ отмечается, что российская сторона донесла до французских дипломатов свою позицию относительно того, что принятая Францией линия является деструктивной и может способствовать дальнейшей эскалации напряженности между Россией и Францией.

Министерство подчеркнуло, что цели специальной военной операции, проводимой Россией, будут достигнуты, несмотря на заявления и действия Франции, которые, по мнению российской стороны, только усложняют стратегическую обстановку и добавляют неопределенности в вопросах безопасности.

Ранее мы писали о том, что в МИД РФ назвали украинские F-16 потенциальными носителями ядерного оружия.