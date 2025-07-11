Макрона подняли на смех в России за слова об отправке войск на Украину

Военный эксперт Виктор Литовкин в разговоре с RT прокомментировал заявление Эммануэля Макрона о готовности Франции и Великобритании направить на Украину миротворческий контингент до 50 тысяч человек.

Литовкин уверен, что подобные заявления со стороны Европы — это лишь демонстрация силы без реальных перспектив реализации. Эксперт подчеркнул, что после завершения конфликта любое соглашение о мире будет включать пункт о недопустимости присутствия иностранных войск на территории Украины. Россия настоит на соблюдении требований и договоренностей.

«Безусловно, российская сторона настоит на том, чтобы в этом документе было записано, что никаких [иностранных] воинских частей, подразделений, контингентов, инструкторов и специалистов на Украине не было. Так же, как и в воздушном пространстве не было никаких иностранных самолетов», — отметил военный эксперт.

Аналитик считает, что заявления западных лидеров направлены не на реальные действия, а на создание видимости влияния. Это попытка показать, будто Европа решает судьбу Украины и России. Пока Литовкин уверен, что все разговоры — это «раздувание щек».

Напомним, что Макрон на днях заявил о планах Парижа и Лондона сформировать крупный контингент для «стабилизации» Украины после прекращения огня.

Ранее сообщалось, что МИД РФ высказались о контактах Путина и французского президента.