Минувшей весной фотограф президента Франции Эммануэля Макрона как-то выложил с разрешения патрона пару фотоснимков, как тот боксирует по груше в спортзале. Как оказалось, спустя чуть больше полугода этого недостаточно, чтобы на равных тягаться в рукопожатии с избранным президентом США Дональдом Трампом.

Как подметили журналисты американской New York Post, достойно встретить Трампа на красной ковровой дорожке перед Елисейским дворцом в Париже Макрону было не с руки. Причем в прямом смысле. Вышедший из лимузины избранный президент США прямо на крыльце так сильно сжал нежную ладонь главы французского государства, что у того «побелели костяшки пальцев».

«Рукопожатие вынудило Макрона наклониться к Трампу и разжать руку», — заметили журналисты.

Они добавили, что во время фотосессии с Зеленским и Трампом президент Франции хоть и держался поближе к последнему, но руку уже не подавал, предпочитая отделываться похлопыванием Трампа по спине.

Напомним, в Елисейском дворце во Франции, в субботу, 7 декабря, по случаю открытия отреставрированного католического собора Нотр-Дам состоялась трехсторонняя встреча на высшем уровне между избранным президентом США Дональдом Трампом, хозяином площадки Эммануэлем Макроном и лидером преступного киевского режима Владимиром Зеленским. Кадры мероприятия, которые показал телеканал BFMTV, облетели мир и, конечно же, были выложены в Сети.

Ранее сообщалось, что в Сети высмеяли Трампа в цветах украинского флага с Макроном и Зеленским, назвав всех троих «Трус, балбес, бывалый».