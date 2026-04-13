Макросъемка раскрыла тайну: новосибирский биолог случайно наткнулся в лесу на редчайший гриб размером с игольное ушко

Новосибирский биолог Ринат Султанов совершил удивительную находку во время прогулки по сосновому лесу в Тогучинском районе. На одной из нижних веток, увлажненной тающим снегом, он заметил крошечные грибы, которые невооруженным глазом разглядеть было практически невозможно. Лишь при макросъемке организмы предстали во всей своей красе, поразив исследователя необычным внешним видом.

Специалист пояснил, что веточка, на которой поселились грибы, имела диаметр всего около трех миллиметров. Сам же гриб, по его словам, выглядит очень эффектно: он ярко-желтого цвета с характерной белой бахромой по краю. Биологу ранее никогда не приходилось сталкиваться с подобным видом в природе, однако после детального изучения находку удалось идентифицировать как капитотриху двуцветную. Султанов подчеркнул, что употреблять этот гриб в пищу категорически нельзя. Стоит отметить, что это уже первая официально зафиксированная грибная находка в регионе в этом году.