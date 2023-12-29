Максим Фадеев вышвырнул Наталью Ионову из проекта «Глюк'oZa» из-за «голой» вечеринки Ивлеевой

Российский продюсер и певец Максим Фадеев намерен уже в ближайшее время перезапустить проект «Глюк'oZa», в котором, как больше нет места певице Наталье Ионовой.

Как заявил Фадеев, их многолетнему сотрудничеству с Ионовой пришел конец из-за последней выходки артистки, посетившей печально известную «голую» вечеринку, пишет RT.

Со слов продюсера, своим появлением на скандальном мероприятии Насти Ивлеевой в одном из московских клубов певица дискредитирует концепцию проекта перед публикой, чего он, как руководитель, этого не может допустить.

«Больше не хочу, чтобы меня как музыканта ассоциировали с этим артистом. Проект «Глюк'oZa» — это два альбома: «Москва» и «Глюк'oZa Nostra». Всё остальное — это уже изыски Ионовой и ко», - отрезал Фадеев.

Ранее Хамовнический суд Москвы принял иск на 1 млрд рублей к блогеру Анастасии Ивлеевой за организацию нашумевшей «голой» вечеринки. Инициатором коллективного иска стал российский актер и продюсер Александр Иншаков. Истец предлагается присоединиться к заявлению всем желающим.