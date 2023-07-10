Максим Гарькавый: «Нашей стране нужна служба по контракту»

Депутат Собрания представителей Чернского района Тульской области заявил, что на службу контрактников должны вести не льготы и деньги, а желание защитить своих близких и страну. Об этом сообщает «ТУЛАСМИ» .

Гарькавый уверен, что на оборону должны вставать профессионалы. Это значит, что России попросту необходима служба по контракту. Ведь неопытный новичок не добьется того же результата, что и солдат, освоивший ремесло и любящий свое дело. Однако это не отменят срочной службы и призыва.

К тому же, семьи контрактников не остаются в стороне. Их поддерживает государство, предоставляя социальные льготы и различные выплаты. Благодаря этому солдаты уверены в том, что их родные находятся в надежных руках, пока сами выполняют свой долг на территориях СВО.