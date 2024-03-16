Максим Коркин остался доволен организацией голосования на выборах в Луховицах

Депутат Московской областной Думы Максим Коркин посетил с проверкой избирательные участки, которые работают в городском округе Луховицы на выборах президента. На месте он не только посмотрел, как организован ход голосования, но также смог пообщаться с наблюдателями.

Примечательно, что вместе с ним участки проверили глава муниципалитета, секретарь луховицкого отделения партии «Единая Россия» Сергей Тимохин, председатель окружного Совета депутатов Гари Хаит, а также представители местного депутатского корпуса.

Максим Коркин отметил, что, несмотря на доступность дистанционного электронного голосования, большинство избирателей пришли на участки и сделали выбор привычным способом. Он подчеркнул, что процесс волеизъявления граждан проходит в штатном режиме на самом высоком уровне.

«Какой мы будем видеть Россию, определяет только наш осознанный выбор, и здесь не нужно прятать голову в песок, отсиживаться в стороне и говорить, что мой голос ничего не решает. Это большое заблуждение и непростительное равнодушие. Приходите, проявите себя и сделайте так, чтобы жить и работать в процветающей стране с тысячелетней историей», – сказал Максим Коркин.

Напоминаем, что президентские выборы на территории городского округа Луховицы проходят на 44 избирательных участках. За ходом голосования следят наблюдатели, которые представляют кандидатов и общественную палату. Также на участках постоянное дежурство несут сотрудники полиции.