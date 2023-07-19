Максим Красноцветов передал для бойцов СВО противодронное ружье и поучаствовал в сборе груза на фронт

Он передал ребятам для бойцов специальной военной операции противодронное ружьё. Оно стало частью всего полезного груза, который подготовили для отправки на передовую. Общий объем этой партии составляет 25 тонн.

«На встрече с волонтерской группой „НеравнодушныеZ“ передали противодронное ружье, которое так необходимо нашим защитникам. Помощь будет направлена на передовую, где в том числе проходят службу ребята с Пушкинского округа. Считаю, что мужчины, которые сейчас отдают долг Родине, — достойный пример для всех нас, для подрастающего поколения», — написал на своей странице в Telegram-канале Максим Красноцветов.

Волонтеры команды «НеравнодушныеZ» в свою очередь сказали слова благодарности главе Городского округа Пушкинский за регулярную помощь организации, предоставление помещений и личный вклад в общее дело.