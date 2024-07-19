Максим Красноцветов передал ключи от автомобиля для нужд участников СВО

Глава Городского округа Пушкинский передал ключи от автомобиля для нужд бойцов, участвующих в специальной военной операции. Об этом рассказали в пресс-службе администрации муниципалитета.

Напоминаем, что ранее к главе округа обратился боец 30-го Губернаторского полка, минометчик Николай Сергеевич с просьбой предоставить для выполнения служебных заданий автомобиль УАЗик, в народе называемый «буханка».

В настоящее время Николай Сергеевич находится в зоне боевых действий, поэтому автомобиль вручили его боевому товарищу, участнику СВО Дмитрию, который служит в Ашукинской бригаде.