Максим Красноцветов поручил уделить особое внимание содержанию парковых территорий

Глава Городского округа Пушкинский принял участие в еженедельном совещании губернатора Московской области Андрея Воробьева с руководящим составом регионального правительства и главами муниципалитетов.

«На сегодняшнем еженедельном совещании Губернатор Подмосковья назвал ключевые направления трансформации Центра занятости. Сейчас на территории региона работает одно объединённое учреждение. Для удобства жителей все услуги переведены в «цифру», – рассказал Красноцветов.

Глава округа отметил, что с подробной информацией можно ознакомиться на сайте ведомства.

«Также Андрей Воробьев призвал улучшить качество содержания парков. Важно не только построить и запустить новый объект, но и обеспечить его дальнейшее использование», – отметил глава Городского округа Пушкинский.

Он добавил, что сегодня на территории муниципалитета расположено семь парковых территорий. О каждой площадке тщательно заботятся профильные службы. В частности, каждый парк в ежедневном режиме убирают, проводят работы по содержанию зеленых насаждений, ремонтируют элементы благоустройства.

«Работу контролируем, но важно еще раз отметить, что нередко имущество портят сами же посетители. Прошу родителей очередной раз провести беседу с детьми на тему вандализма!» – сказал Красноцветов.

Напомним, что в парках муниципалитета действует специальная летняя программа. Для жителей проводят мастер-классы, музыкальные и спортивные мероприятия.