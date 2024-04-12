Максим Красноцветов поздравил жителей Городского округа Пушкинский с Днем космонавтики

Сегодня отмечается праздник первого полета человека в космос. В своих социальных сетях глава Городского округа написал слова поздравления и отметил символичность этого праздника.

- «Этот праздник символизирует неограниченные возможности нашей страны, трудолюбие и мужество граждан», — написал Максим Красноцветов.

Он также особо отметил почетного гражданина Ивантеевки Александра Иванченкова, который является летчиком-космонавтом СССР, дважды Героем Советского Союза. Известно, что в 1978 году он почти 140 дней проработал на борту орбитальной станции «Салют-6», совершил выход в открытый космос.

Александр до сих пор ведет активную общественную деятельность и участвует в воспитании молодого поколения, в рамках образовательных встреч со школьниками.