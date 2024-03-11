Максим Красноцветов пригласил местных жителей на масленичные гуляния

На своей странице в социальной сети Глава Городского округа Пушкинский Московской области Максим Красноцветов напомнил подписчикам о том, что уже на этой неделе в нашей стране пройдут выборы Президента.

Это событие выпало на масленичную неделю, что особо отметил Глава городского округа.

«Каждый с детства помнит — на выборы идем, как на праздник. В этом году эта фраза приобретает особый смысл. В Пушкинском подготовлено 17 площадок, где пройдут масленичные гуляния», — написал Максим Красноцветов.

С полным списком адресов для участия в праздничных мероприятиях можно ознакомиться по ссылке — https://pushkino.mosreg.ru/article/spisok-adresov-po-kotorym-budut-provoditsya-meropriyatiya-po-sluchayu-prazdnovaniya-maslenitsy-518437

Напомним, что масленичная неделя началась сегодня и продлится до 17 марта. Выборы Президента Российской Федерации пройдут в с 15 по 17 марта.