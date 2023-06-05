Максим Тихомиров обсудил вопросы трудоустройства молодежи в Дубне
Фото: [пресс-служба администрации г.о. Дубна]
Временно исполняющий полномочия главы городского округа Дубна Максим Тихомиров за круглым столом в ОЭЗ «Дубна» обсудил актуальные вопросы, касательно трудоустройства молодежи.
На встрече также присутствовали представители компаний-резидентов и профессиональных учебных заведений среднего звена, которые смогли высказать свои предложения на этот счет.
По словам Тихомирова, сейчас в Дубне настоящий «кадровый голод». Министр образования Московской области Илья Бронштейн смог отметить, что крайне важно обеспечить драйверов технологического развития высококвалифицированными специалистами. А также рассказал, что готов выделить отдельное структурное подразделение в подмосковных колледжах для подготовки кадров, в которых нуждаются предприятия ОЭЗ и наукограда.
На собрании все смогли прийти к единому мнению. В самое ближайшее время Дубна отправит в Министерство образования региона техническое задание, в котором обозначит необходимые ресурсы рабочей силы и наиболее дефицитные профессии с учетом специфики высокотехнологичного производства.