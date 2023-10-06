Максим Тихомиров посетил научно-производственное объединение «Атом»

Вот уже более пятнадцати лет работает и развивается в городском округе Дубна НПО «Атом».

Сегодня на этом крупном предприятии трудится более двух сотен сотрудников. Все специалисты задействованы в производстве нестандартного оборудования и комплектующих для разных отраслей. С коллективом объединения встретился врип Главы городского округа Дубна Максим Тихомиров.

«Сейчас компания имеет более 70 партнеров, а среди заказчиков – известные предприятия», - отметил временно исполняющий полномочия главы Дубны.

На встрече с коллективом Максим Тихомиров рассказал о реализации региональных программ, затронул тему наиболее значимых городских проектов, которые уже удалось реализовать, обозначил цели и планы на ближайшие годы.

«Как обычно, беседа проходила в форме диалога. Среди направлений, которые интересуют жителей Дубны, поднимались темы образования, медицины, благоустройства, транспортного сообщения», – подчеркнул Тихомиров.

Затрагивались на встрече и социальные вопросы, а также тема благоустройства.

Максим Тихомиров рассказал коллективу предприятия, что уже к концу октября на новых детских площадках, которые начали строить в этом году, будут установлены игровые элементы. Также Врип Дубны проинформировал жителей о том, кто занимается ремонтом и обслуживанием дорог, содержанием парков и общественных территорий.

От коллектива поступили индивидуальные обращения. На все эти вопросы ответят специалисты профильных отделов городской администрации после детального изучения каждого вопроса. Каждое обращение будет находиться на контроле у Максима Тихомирова.