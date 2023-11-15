Максим Тихомиров поздравил финалистку конкурса «Женщина-герой 2023»
Фото: [пресс-служба администрации г.о. Дубна]
Жительница Дубны Татьяна Большакова вышла в финал конкурса «Женщина-герой 2023». Об этом сообщил глава городского округа Дубна Максим Тихомиров. Он сердечно поздравил Татьяну с высоким результатом.
Напомним, жюри конкурса отобрало конкурсанток из разных подмосковных округов. Всего в финале мероприятия встретятся десять из них.
«Финал Московского областного конкурса «Женщина-герой 2023» среди жен и родственниц участников СВО пройдет 27 ноября на сцене концертной площадки «VEGAS CITY HALL». Поздравляю Татьяну и желаю победы!», – сказал глава городского округа Дубна.