Максим Тихомиров поздравил финалистку конкурса «Женщина-герой 2023»

Жительница Дубны Татьяна Большакова вышла в финал конкурса «Женщина-герой 2023». Об этом сообщил глава городского округа Дубна Максим Тихомиров. Он сердечно поздравил Татьяну с высоким результатом.

Напомним, жюри конкурса отобрало конкурсанток из разных подмосковных округов. Всего в финале мероприятия встретятся десять из них.