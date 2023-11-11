Максим Тихомиров провел встречу с сотрудниками компании «Каплекс»

Глава городского округа Дубна Максим Тихомиров посетил с рабочим визитом компанию «Каплекс», где обсудил с работниками все волнующие их вопросы.

Так, в ходе встречи Максим Тихомиров рассказал о текущих делах и перспективных задачах, которые намечены к реализации в 2024 году.

Также традиционно много вопросов было по благоустройству. Так как среди работников «Каплекс» есть жители как правого, так и левого берега, и каждого интересовало, что будет выполнено в его районе, его дворе. Обсудили и многие другие вопросы.

«На церемонии награждения вручил почетные грамоты главы городского округа лучшим специалистам за добросовестный труд», - отметил в своих социальных сетях глава муниципалитета.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что почти две тысячи километров дорог отремонтировали в Подмосковье с начала этого года.