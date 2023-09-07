Максим Виторган раскритиковал патриотичного певца SHAMAN

Как сообщает издание «Утро.ру» , Виторган выразил свое недовольство специальной военной операцией и вынес критику в адрес популярного певца SHAMAN.

Максим Виторган решил поделиться своими взглядами на текущую политическую ситуацию. Так он высказался против специальной военной операции.

Однако российский актер не ограничился только этим. Он также выразил свое мнение относительно певца SHAMAN. Последний, в свою очередь, спокойно принял критику в свой адрес. И это неудивительно, потому что он является одним из наиболее востребованных артистов в России.

Интересно отметить, что недавно Максима Виторгана «отменили» в кино, заменив его кадры компьютерной графикой. К слову, она была не совсем удачная.