Максимальное пособие по безработице выросло после февральской индексации

Максимальная сумма пособия по безработице в России увеличена с 1 февраля и теперь составляет 15 886 рублей в месяц. Об этом сообщили в пресс-службе Минтруда РФ, передав информацию агентству ТАСС .

Повышение связано с правительственным постановлением об индексации социальных выплат на 5,6%, которое ранее было размещено на официальном портале правовой информации. В ведомстве уточнили, что перерасчет затронул не только пособие по безработице, но и другие меры социальной поддержки.

В министерстве также отметили, что при оформлении статуса безработного гражданам в кадровых центрах одновременно открывается доступ к широкому набору сервисов содействия занятости. Речь идет более чем о трех десятках услуг, включая программы переобучения, получение новых профессиональных навыков и повышение квалификации по востребованным направлениям.

По данным Минтруда, воспользоваться инструментами службы занятости могут не только официально зарегистрированные безработные, но и работающие граждане, которые планируют сменить место работы или профессиональную траекторию.

