С 1 февраля размер материнского капитала на первого ребенка будет увеличен в рамках ежегодной индексации. Согласно правительственному постановлению об утверждении коэффициента повышения социальных выплат на 2026 год, рост составит 5,6%, а сумма сертификата достигнет примерно 729 тысяч рублей.

После перерасчета выплата на первого ребенка составит 728 921 рубль. Одновременно скорректированы размеры поддержки и по второму ребенку. В Министерстве труда ранее разъясняли, что семьи, которые уже оформляли маткапитал на первенца, смогут получить доплату на второго ребенка в размере свыше 234 тысяч рублей. Если же право на выплату ранее не использовалось, размер сертификата на второго ребенка приблизится к 963 тысячам рублей.

Министр труда и социальной защиты Антон Котяков ранее информировал, что в течение 2026 года механизмом материнского капитала воспользуются около 1,7 миллиона семей. По данным ведомства, в федеральном бюджете на эти цели заложено почти 567 млрд рублей, что примерно на 30 млрд больше по сравнению с предыдущим годом.

Ранее сообщалось, что вторичное жилье в Москве стало золотым.