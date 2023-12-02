Малахов ответил на заявления Мамаева о недопуске до съемок в военной форме

Напомним, ранее мы уже писали о том, что сотрудники «России 1» попросили актера переодеться для телепередачи «Привет, Андрей!».

Андрей Малахов опубликовал на своей странице в социальных сетях новую запись. Там он прикрепил фотографию, на которой можно заметить, что Михаил Мамаев действительно сидит в студии в военной форме, а на голове у него кепка с триколором.

Шоумен подписал снимок фразой «без комментариев: фото из эфирной студии». Хотя нескольким ранее сам Мамаев закатил скандал, отказавшись от просьбы переодеться, которая якобы последовала от сотрудников телеканала «Россия 1». Об этом также пишет «Газета.ру». Артист даже позволил себе обматерить одного из молодых людей призывного возраста.