Малахов получил торт в лицо на «России 1» от своих коллег

Но Андрей Малахова это нисколько не смутило, несмотря на то, что его раскрашенную физиономию увидит вся страна, о чем пишет издание «Утро.ру»

Однажды телеведущий подвергся публичному унижению со стороны своих коллег. Они вмазали торт Малахову в лицо, хотя ничего не предвещало беды. Это произошло в промо-ролике программы «Прямой эфир», которой на тот момент исполнялось 10 лет.

Самому случаю уже 2 года, но сейчас в соцсетях внезапно вспомнили такое публичное унижение Малахова. Однако он относится к этому просто и всегда готов посмеяться над собой. Возможно, таким образом ведущий гонится за рейтингами.

Мало того, что лакомство оказалось так и не испробованным, так еще и один из коллег передразнил Малахова, сказав его фирменное "Берегите себя и своих близких".