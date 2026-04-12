Малахов раскрыл, почему сорвалась помолвка Киркорова и известной певицы

Татьяна Маркова, известная по хиту «Платье белое», в реальной жизни так ни разу и не надела свадебный наряд. Хотя за плечами певицы два брака с одним и тем же мужчиной — Виктором Марковым, история ее отношений с Филиппом Киркоровым оказалась гораздо более запутанной и драматичной. Выяснилось, что именно Маркова стала первой женщиной, которой народный артист России сделал официальное предложение руки и сердца. Об этом пишет «Вокруг ТВ» .

Об этой малоизвестной странице из жизни поп-короля рассказал Андрей Малахов в эфире программы «Привет, Андрей!» на канале «Россия-1». Телеведущий подтвердил, что дело было на самом деле, и добавил сенсационную деталь: помпезная помолвка устроили в Нью-Йорке, причем церемония проходила буквально на глазах у Дональда Трампа — задолго до того, как тот стал президентом США.

«А все это было в Нью-Йорке на глазах Дональда Трампа, потому что это все происходило ни много ни мало», — добавил Малахов.

Однако до свадьбы дело так и не дошло. Сама Татьяна Маркова объяснила, почему не дала тогда положительного ответа. По ее словам, промедление было не случайным: его уже увели. Певица намекнула, что у нее появилась серьезная соперница, которая и помешала счастью.

Что касается личной жизни Марковой, то она сложилась иначе. В 80-е годы она вышла замуж за Виктора Маркова. Свадьбу сыграли в спешке во время переезда, поэтому надеть белое платье так и не удалось. Примечательно, что пара расставалась и снова воссоединялась: после 24 лет брака последовал развод, а спустя несколько лет бывшие супруги вновь зарегистрировали отношения.

