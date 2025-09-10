Мальчик чуть не прошел 30 км в поисках мамы, когда та ушла из семьи

Ребенок, обеспокоенный уходом матери после ссоры с отцом, отправился в пеший поход, чтобы вернуть ее. Об этом также сообщает The Thaiger .

В Таиланде девятилетний мальчик совершил отчаянный поступок, чтобы вернуть мать домой. После ссоры родителей женщина ушла из дома, и ребенок, испугавшись, что она не вернется, решил отправиться за ней. По данным источника, мальчик планировал пройти 30 км до дома родственников, где, как он предполагал, находится мать.

Пройдя пешком порядка 5 км, он начал ловить попутку. Мотоциклист, узнав о произошедшем, довез ребенка до полицейского участка. Сотрудники, в свою очередь, нашли мать мальчика по дороге, когда она возвращалась за ним. Женщина была удивлена поступком сына, но попросила его так больше не делать.

