Мальчик отказался садиться на колени к Байдену даже за должность конгрессмена

Глава Белого дома Джозеф Байден вновь оконфузился. На сей раз курьез с президентом США произошел во время недавнего предпраздничного посещения одной и детских больниц в штате Мэриленд.

Сидя перед детьми вместе со своей женой Джил, Байден старался балагурить, но, судя по всему, не произвел впечатление на маленьких пациентов.

В какой-то момент президент попросил одного мальчика сесть к нему на колени, однако не тут-то было. Ребенок, то ли засмущался, что ли испугался скривившегося в улыбке Байдена, но наотрез отказался выполнить просьбу хозяина Овального кабинета.

Видео произошедшего попало в сеть и стало вирусным. Видя, что ребенок совершенно не горит желанием сесть к нему на колени, Байден посулил мальчику сделать его конгрессменом. Однако выбор малыша не изменился.