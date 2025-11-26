Мальчиков били больше, а за отказ от секса наказывали друзей: страшные подробности содержания детей в «рехабе пыток»

В частном реабилитационном центре для подростков в Московской области выявлены систематические случаи физического и психологического насилия. Основанием для проверки стало тяжелое состояние одного из воспитанников с диагностированной почечной недостаточностью, сообщает телеграм-канал «112».

По данным следствия, в учреждении применялась практика принудительного многократного переписывания психологических текстов. Воспитанники должны были записывать установочные фразы десятки тысяч раз.

Зафиксированы случаи дифференцированного подхода к применению насилия. К мальчикам чаще применялись физические воздействия, к девочкам — формы психологического давления. Проверяется информация о фактах сексуального насилия в отношении трех несовершеннолетних.

В центре действовала система наказаний, включающая тренинг «Карцер» с ограничением движения и минимальным питанием, а также тренинг с переодеванием в одежду противоположного пола.

Условия содержания характеризовались систематическим недоеданием и антисанитарией. Воспитанники самостоятельно готовили пищу из некачественных продуктов и поддерживали чистоту помещения. Администратор центра Виталий Балабриков заключен под стражу. Расследование продолжается в отношении всех причастных к организации противоправной деятельности.

Ранее сообщалось, что в Истре проведут проверку деятельности реабилитационного центра, в котором удерживали подростков.