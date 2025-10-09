Школьнику пробило голову креплением аттракциона

В омском развлекательном центре произошел несчастный случай — девятилетний мальчик получил серьезную травму головы из-за неисправного крепления на аттракционе. Видео с окровавленным ребенком, которому оказывают помощь, распространилось в социальных сетях. Об этом сообщила «Лента.ру» , ссылаясь на телеграм-канал Mash Siberia.

Инцидент случился на тарзанке. Открутившаяся гайка ударила ребенка по голове. На кадрах видно, как очевидец демонстрирует неисправный механизм, который болтается и не фиксируется должным образом. Мужчина поясняет, что на креплении отсутствовала контргайка, что и привело к трагедии.

По информации канала Mash Siberia, сотрудники заведения не оказали необходимой помощи пострадавшему, ограничившись рекомендациями о соблюдении техники безопасности. Мальчику потребовалась срочная операция, однако точное состояние ребенка на данный момент не уточняется.

Ранее соседка рассказала шокирующие подробности трагедии в Уфе.