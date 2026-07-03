Мальдивы, черепахи и полный детокс: пять неизвестных островов Малайзии, где еще нет массового туриста

Ассоциация туроператоров России раскрыла пять малайзийских островов, где путешественников ждут нетронутая природа, белоснежные пляжи и богатый подводный мир без привычного столпотворения. Всего в стране насчитывается более 800 островов, и многие из них до сих пор остаются практически неизвестными массовому туристу.

Самым живописным в АТОР назвали остров Рава, который за лазурную воду и коралловые рифы уже прозвали местными Мальдивами. Любителям дайвинга советуют остров Мабул у побережья Борнео — одно из лучших мест в Азии для макро-дайвинга, где водятся редкие морские коньки, каракатицы и рыбы-лягушки. Остров Пом-Пом привлекает не только белоснежными пляжами, но и центром реабилитации морских черепах: с мая по сентябрь там можно наблюдать, как черепахи откладывают яйца.

Для полного уединения подходит остров Сибу — без автомобильных дорог, крупных магазинов и шумных развлечений, зато с густыми джунглями, коралловыми рифами и рыбацкими деревнями. Замыкает подборку остров Капас, чье название переводится как «Хлопковый» из-за необычайно мягкого белого песка. Местные отели делают ставку на цифровой детокс, а гостям предлагают спокойный отдых, снорклинг и наблюдение за морскими черепахами.