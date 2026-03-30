Мальдивы за 2,4 млн рублей: россияне заплатили за шесть дней цену нового внедорожника

Аналитики сервиса OneTwoTrip проанализировали самые дорогие туристические бронирования марта 2026 года и составили рейтинг. Лидером оказалась поездка двух российских туристов на Мальдивы: шесть дней в пятизвездочном отеле в Мале обошлись им в 2,4 миллиона рублей. При этом в стоимость входили только завтраки — питание и перелет, вероятно, оплачивались отдельно.

Для сравнения: по данным сервиса Auto.ru, на такую сумму можно приобрести новый внедорожник KGM Tivoli 2024 года выпуска, седан Solaris HS или Lada Vesta Sportline.

На втором месте рейтинга — семейный отдых. Трое россиян (двое взрослых и ребенок) провели девять дней на горнолыжном курорте Брей-Червиния в Италии, заплатив 1,2 миллиона рублей.

Третью строчку заняла поездка двух туристов в Таиланд: пять дней в пятизвездочном отеле на пляже Бан Най Тхон на Пхукете обошлись им более чем в миллион рублей.

В рейтинг также вошли и российские направления. Самым дорогим внутренним туром стал отдых в Эсто-Садок (Красная Поляна): пять дней в люксовой гостинице для троих гостей (двое взрослых и ребенок) стоили 645,2 тысячи рублей. Семья из трех человек заплатила 512 тысяч рублей за пятидневный отпуск в Манжероке (Горный Алтай), а двое путешественников отдали 471 тысячу рублей за неделю на Алтае.