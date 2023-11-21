Маленькие пациенты прислали письма каширским педиатрам
Фото: [пресс-служба администрации г.о. Кашира]
На днях в Кашире чествовали самых чистых, светлых, добрых специалистов медицинской сферы – детских врачей.
Во всемирный день педиатров маленькие пациенты Каширы выразили свою искреннюю благодарность врачам самым душевным способом. Они оставили докторам послания с рисунками, пожеланиями и добрыми письмами.
«Для нас, врачей, нет ничего более ценного, чем видеть результаты нашей работы в улыбках и здоровье наших маленьких пациентов. Получать от них такие искренние и теплые слова благодарности – это настоящее волшебство, источник нашего вдохновения и силы», - отметила заведующая детской поликлиникой Татьяна Пономарева.
Как признаются жители Каширы, для них педиатры – настоящие волшебники.
«Мы очень рады, что в нашем округе работают такие добрые и чуткие врачи. Они всегда выслушают, встанут с ребенком на один уровень и всегда поймут. И это очень важно. Пусть не только в праздник у этих людей все будет хорошо», - сказала одна из жительниц Оксана Давыдова.