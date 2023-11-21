Маленькие пациенты прислали письма каширским педиатрам

Во всемирный день педиатров маленькие пациенты Каширы выразили свою искреннюю благодарность врачам самым душевным способом. Они оставили докторам послания с рисунками, пожеланиями и добрыми письмами.

«Для нас, врачей, нет ничего более ценного, чем видеть результаты нашей работы в улыбках и здоровье наших маленьких пациентов. Получать от них такие искренние и теплые слова благодарности – это настоящее волшебство, источник нашего вдохновения и силы», - отметила заведующая детской поликлиникой Татьяна Пономарева.

Как признаются жители Каширы, для них педиатры – настоящие волшебники.