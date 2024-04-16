Маленькие жители Подмосковья могут принять участие в конкурсе рисунков «Это моя семья»

Маленькие жители Подмосковья могут принять участие в региональном конкурсе рисунков «Это моя семья». Он проводится по инициативе Уполномоченного по правам ребенка в Московской области Ксении Мишоновой.

К участию приглашаются дети в возрасте от 7 до 16 лет включительно. Работы принимаются в трех номинациях: «Семейная традиция», «Спортивная семья», «Большая семья».

«Будет здорово, если работы участники сопроводят небольшим письмом, в котором расскажут о своей семье и поделятся предысторией, вдохновившей их на сюжет рисунка», - отметила Мишонова.

Все рисунки будут опубликованы на официальной странице детского омбудсмена Подмосковья во «ВКонтакте». Там же пройдет голосование и будут определены финалисты. Победителей определит жюри.