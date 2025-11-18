Маленькие жители Подмосковья могут принять участие во всероссийских творческих конкурсах по ПДД

Маленькие жители Подмосковья могут принять участие во всероссийских конкурсах по ПДД от благотворительного Фонда поддержки детей, пострадавших в ДТП, имени Наташи Едыкиной.

Это IX Всероссийский конкурс рисунков по ПДД «Со светофоровой наукой по зимним дорогам детства» проекта «Со светофоровой наукой по добрым дорогам детства»; VI Всероссийский конкурс фото- и видеоработ по ПДД «Дорожная грамматика зимних дорог детства»; III Всероссийский конкурс чтецов стихов по ПДД «Азбука безопасности дорожного движения».

Конкурс «Дорожная грамматика зимних дорог детства» пройдет с 18 ноября 2025 года по 18 февраля 2026 года. Конкурсы «Со светофоровой наукой по зимним дорогам детства» и «Азбука безопасности дорожного движения» — с 18 ноября по 18 декабря 2025 года.

Конкурсы реализуются с целью профилактики дорожно-транспортных происшествий с участием детей через художественно-эстетические навыки и способности.

Благодаря взносам участников всероссийских проектов оказывается помощь подопечным фонда, пострадавшим в ДТП.

Подробная информация представлена здесь.