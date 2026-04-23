«Сорняк теперь деликатес»: врач призвал россиян не вырывать портулак, а готовить из него салат

Врач-реабилитолог Сергей Агапкин сделал сенсационное заявление. Растение портулак, которое многие считают бесполезной травой, на самом деле — чуть ли не деликатес. Его можно и нужно есть. Об этом сообщает «Lenta.ru».

Диетолог Марина Макиша поддержала коллегу. Она пояснила: портулак богат полифенолами — веществами, которые поддерживают нормальный уровень холестерина и помогают контролировать давление. Кроме того, в сорняке есть калий, магний и бета-каротин, защищающий зрение. По сути, это кладезь полезных свойств, растущий прямо под ногами.

Агапкин призвал не выбрасывать портулак, а добавлять его в салаты или даже солить. По его словам, по вкусовым качествам растение вполне может соперничать с привычной зеленью. И это не шутка. В мире существует множество блюд из портулака, особенно в средиземноморской кухне.

