62 года любви: пара из США раскрыла причину долгого брака

Супруги из США Элис и Дон Уильям прожили в браке 62 года и раскрыли свой главный секрет. Пара познакомилась еще в школе, будучи старшеклассниками. Их любовь прошла проверку временем. Об этом сообщает Yahoo Life.

По словам Элис, основа долгой совместной жизни — умение прощать и забывать обиды. Женщина добавила, что важно поддерживать друг друга, но при этом сохранять независимость.

Уже более 15 лет супруги живут во Франции. Элис — художница, Дон — бывший работник IBM, сейчас на пенсии. В 2024 году по совету внучки они начали вести блог. Новость быстро разлетелсь — с парой стали сотрудничать крупные брэнды. Однако успех не изменил их образ жизни. Они по-прежнему просты и открыты, иногда делясь своими буднями в интернете.

