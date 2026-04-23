В Махачкале мужчина с ножом напал на трех врачей в больнице
Нападение на врачей в Махачкале: один пострадавший в тяжелом состоянии
Фото: [«Подмосковье сегодня»/Сгенерировано нейросетью]
В Махачкале мужчина с ножом проник в больницу и напал на трех врачей. Об этом сообщает Lenta.ru.
По предварительным данным, причиной конфликта стало недовольство пациента качеством оказания медицинской помощи его родственнику. Злоумышленник нанес удары хирургу и двум ортопедам.
Один из пострадавших врачей находится в тяжелом состоянии. Инцидент произошел в медицинском учреждении в центре города.
Нападающий задержан. Обстоятельства случившегося выясняются.
