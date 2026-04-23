В Махачкале мужчина с ножом напал на трех врачей в больнице

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Сгенерировано нейросетью]

В Махачкале мужчина с ножом проник в больницу и напал на трех врачей. Об этом сообщает Lenta.ru.

По предварительным данным, причиной конфликта стало недовольство пациента качеством оказания медицинской помощи его родственнику. Злоумышленник нанес удары хирургу и двум ортопедам.

Один из пострадавших врачей находится в тяжелом состоянии. Инцидент произошел в медицинском учреждении в центре города.

Нападающий задержан. Обстоятельства случившегося выясняются.

