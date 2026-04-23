«Не гасите ипотеку досрочно»: эксперт объяснил, когда это станет пустой тратой денег

Руководитель отдела ипотеки Юлиан Овечкин предостерег россиян от досрочного погашения ипотеки. Оказывается, это не всегда выгодно. Более того, иногда — опасно для кошелька. Об этом сообщает Lenta.ru.

Главный риск — отсутствие финансовой подушки. Если заемщик бросает все свободные средства на выплаты, не оставляя запаса на черный день, он рискует оказаться в трудной ситуации. Машина сломалась, заболел ребенок, а деньги ушли банку. Придется брать новый кредит, уже под более высокий процент. Так что сначала создайте «подушку», потом гасите долг.

Кроме того, на поздних этапах ипотеки досрочное погашение становится практически бесполезным. Проценты вы уже почти выплатили, основной долг остался. Дополнительные взносы не снизят общую переплату. Вы просто будете отдавать деньги без смысла.

Овечкин советует другую стратегию: частичное досрочное погашение с сокращением срока кредита. Вносите сумму сверх обязательного платежа, но не просите банк уменьшить ежемесячный взнос. Пусть сокращают срок. В этом случае вы «срезаете» последние месяцы или годы, на которые и приходились бы проценты. Экономия колоссальная.

