«Стеклянный лифт и бассейн-пианино»: особняк из «Лица со шрамом» продают за $237 млн

На рынок выставили особняк, где снимали культовый фильм «Лицо со шрамом» с Аль Пачино. За «кокаиновое» поместье просят $237 млн (почти 18 млрд рублей). Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Роскошный дом площадью более 9,6 тыс. квадратных метров находится в деревне Ки-Бискейн во Флориде. Внутри — оригинальные мраморные полы и потолки высотой свыше семи метров. На нижнем этаже устроили музыкальную студию, а во дворе красуется бассейн в форме пианино. Есть и зона отдыха с беседкой. Но главная фишка — стеклянный лифт, по которому героиня Мишель Пфайффер спускалась к Тони Монтане. Он сохранился в первозданном виде.

История усадьбы не менее криминальна, чем сюжет фильма. Ее построил в 1981 году пилот Роберто Стридингер, который впоследствии сел за решетку за контрабанду кокаина для колумбийского картеля. А в 70-х здесь зимовал президент Ричард Никсон — напоминанием о том служит вертолетная площадка почти на 1,9 тыс. «квадратов», которая прилагается к лоту.

Ранее специалист назвал случаи, когда досрочное погашение ипотеки невыгодно.