Маленький город ожил и удивил всех в Коломне: произведение искусства создали энтузиасты

В Коломна в музее-макете города завершили работу над новыми динамическими элементами экспозиции. Теперь посетители могут наблюдать движение губернаторской карусели на Житной площади, а также увидеть имитацию выступления рок-группы «Джут» на сцене в сквере Зайцева, пишет REGIONS .

Создатели проекта отметили, что благодаря этим изменениям атмосфера макета стала более живой и реалистичной. Экспозиция, открытая в январе на территории арт-квартала «Патефонка», представляет собой детализированную модель города, выполненную в масштабе 1 к 160.

Авторы проекта Владимир Ширяев и Александр Шаров сообщили, что на реализацию идеи ушло около полутора лет. По их словам, при разработке они ориентировались на аналогичные проекты в других городах, однако находятся лишь в начале пути развития. В дальнейшем планируется внедрение аудиогида, сопровождение экспозиции звуковыми эффектами и подсветкой, а также добавление интерактивных элементов, хотя это требует значительных усилий и времени.

На данный момент площадь макета составляет 40 кв. м, что соответствует примерно половине от задуманного объема. При этом город уже известен большим количеством культурных площадок — по данным регионального профильного ведомства, в Коломне функционирует более 50 музеев, что закрепляет за ней статус одного из ключевых музейных центров Подмосковья.