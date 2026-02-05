«Маленький пассажир» в фокусе: в Красногорске ГИБДД провела профилактическую акцию

Сотрудники Госавтоинспекции подмосковного Красногорска подошли к важной профилактической работе с неожиданной стороны. Вместо стандартных проверок они провели акцию «Маленький пассажир – большая ответственность», совместив контроль за соблюдением правил перевозки детей с созданием позитивной атмосферы. Мероприятие, приуроченное к международному Дню хорошего настроения, состоялось 4 февраля.

Основной целью рейда стала профилактика дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних пассажиров. Инспекторы проверяли, как водители соблюдают правила перевозки детей, но делали это в формате живого общения. Автомобилистам не только напоминали о требованиях ПДД, но и подробно объясняли, как правильно выбрать, установить и использовать детское автокресло, от которого в критической ситуации зависит жизнь и здоровье ребенка.

Особое внимание в этот день уделили самым юным участникам дорожного движения. Каждый маленький пассажир, которого проверяли инспекторы, получил не стандартную лекцию, а полезный подарок. Детям вручали специальные световозвращающие браслеты, которые делают пешехода заметным для водителей в темное время суток, а также тематические мешки для обуви.

Таким образом, акция стала симбиозом строгой профилактики и человеческого подхода. Полицейские доказали, что напоминание о безопасности может проходить не только через штрафные санкции, но и через позитивные эмоции и заботу, оставляя у водителей и их детей не чувство досады, а полезные знания и яркие сувениры.