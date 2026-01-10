«Маленькое «да» большого мира». Слово «ок» возглавило рейтинг самых популярных русских слов

Специалисты Института Русистики, как сообщает РИА Новости, определили самое распространённое слово в русском языке. Им стало лаконичное заимствование из английского — междометие «ок».

«Из года в год в русских устных и письменных диалогах разговорно-обиходного стиля речи пытается занять лидирующее место заимствованный англицизм – слово "ок"», — говорится в сообщении экспертов.

Поясняется, что феноменальная популярность этого слова обусловлена его максимальной информативностью и абсолютной однозначностью в понимании. Вместе с тем, его успех отражает общую тенденцию в современном русском языке — движение в сторону предельной краткости и экономии речевых средств.

Ранее сообщалось о том, что трех киевлянок привлекли к ответственности за видео с русскими песнями.