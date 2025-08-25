Маленькую девочку пришлось срочно оперировать после того, как она пообедала камнями

Во Владивостоке врачи Краевой детской клинической больницы №1 успешно провели экстренную операцию. Они удалили четыре камня из дыхательных путей маленькой пациентки. Об этом сообщило министерство здравоохранения Приморья.

В Телеграм-канале ведомства сообщается, что в детском саду ребенок случайно съел камни во время прогулки. По словам воспитателя, девочка решила использовать их в качестве еды. Педагог оперативно сообщила о происшествии родителям воспитанницы.

«Сначала родители не увидели признаков недомогания, но вскоре у ребенка появился кашель, и его доставили в больницу. Врачи обнаружили камень в трахее и успешно его удалили. Однако при дополнительном обследовании оказалось, что в дыхательных путях находится еще несколько мелких камней», — говорится в сообщении ведомства.

Эндоскопическая операция позволила врачам извлечь из дыхательных путей девочки четыре посторонних предмета. После хирургического вмешательства пациентка находилась под наблюдением специалистов, а затем была выписана домой в хорошем состоянии.

В министерстве здравоохранения Приморского края подчеркнули, что благодаря своевременному вмешательству медиков удалось избежать некроза тканей и других серьезных осложнений, вызванных наличием камней в пищеводе.