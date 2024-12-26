Малинкович призвал наказать чиновников за «переодевание» памятников Ленину и Екатерине II

Глава партии «Коммунисты России» Сергей Малинкович высказал мнение, что чиновники, занимающие руководящие должности в Свердловской области, должны понести ответственность за «переодевание» памятников Ленину и Екатерине II, сообщило интернет-издание «Абзац».

Издание пояснило, что в Ирбите памятники лидеру социалистической революции Владимиру Ленину и императрице Екатерине II нарядили в костюмы Деда Мороза и Снегурочки, что вызвало критику среди местного населения. В администрации сообщили, что не преследовали такой цели. Таким образом хотели поднять настроение в преддверии Нового года.

В свою очередь депутат Сергей Малинкович обратил внимание, что недавно регион мелькал в СМИ из-за другого скандала. Так, в области заявили о намерении демонтировать памятник Ленину. Собеседник «Абзаца» напомнил, что 30 декабря исполняется 102 года со дня создания СССР.

«Если взять эти оба случая, то, судя по всему, в комитете по культуре Свердловской области работают неквалифицированные люди. Губернатору, наверно, все-таки надо сделать выводы. Такие вещи допускать нельзя», – отметил он.

Спикер также рассказал, что не понял причин отказа администрации снимать костюмы. Так, местная власть заявила, что памятники примут прежний облик только после праздников.

«И непонятно, почему они не хотят снять [образы]. <> Это уже не просто глупость, это уже упрямство», – добавил политик.

Ранее сообщалось, что в молдавском селе открыли памятник румынам, воевавшим на стороне гитлеровской Германии.