На молдавской территории открыли еще один памятник военнослужащим Румынии, которые воевали против Советского Союза в годы Великой Отечественной войны. Об этом сообщил в своем телеграм-канале Алексей Петрович, руководитель поискового движения и глава молдавского национального оргкомитета.

Открытие памятника погибшим в 1941 году военнослужащим из армии Иона Антонеску прошло в селе Ларгуца Кантемирского района. Его открыли на кладбище, где похоронены румынские солдаты.

«Церемония пошла с воинскими почестями, с традиционным нарушением Закона Республики Молдова о государственном флаге и с обязательным привлечением детей к акции по героизации союзников Гитлера», — указал Петрович.

Он добавил, что в церемонии открытия принимал участие как минимум один сотрудник МВД, а также священнослужители Бессарабской митрополии.

Ранее российская Служба внешней России сообщила, что президент Молдавии Санду вынашивает планы по проведению военной операции в Приднестровье. Кишинев вновь задумывает подчинить себе территорию данного региона, а также устранить из него российский миротворческий контингент.