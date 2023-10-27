Маляр-штукатур из Серпухова завоевала «серебро» на конкурсе «Лучший по профессии»

Одним из лучших маляров-штукатуров Подмосковья стала Светлана Миронова из Серпухова. Она работает в управляющей компании «Развитие городского хозяйства».

Светлана стала серебряным призером в областном этапе смотра-конкурса «Лучший по профессии», доказав, что Серпухов был и остается городом талантливых людей.

Мероприятие организовало МинЖКХ, отбор проходил среди 51 городского округа. Коммунальщики состязались в режиме реального времени. Маляров оценивали на скорость, аккуратность и умение создать необходимый колер. Также каждый из округов участвовал в номинации на лучшую экипировку. Жюри достойно оценило талант и мастерство Светланы Мироновой, отметив ее высокий уровень профессионализма.