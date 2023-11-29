Маляр-штукатур пытался устроить взрыв на железнодорожной станции в Московской области

По данным канала, злоумышленником является 40-летний маляр-штукатур Олег Венгрыжановский, который действовал по заданию кураторов из Украины. При себе у него была взрывчатка. Оперативники удалось задержать мужчину до совершения противоправных действий.

«На связь с кураторами Олег вышел в этом месяце. За деньги ему предложили устроить взрыв на ж/д станции — подорвать состав с ГСМ. После обещали вывезти на Украину. Мужчина согласился, было необходимо забрать две заначки для изготовления СВУ», — говорится в сообщении издания.

Следственный комитет города Москвы возбудил уголовное дело по статье о приготовлении к теракту и покушении на изготовление взрывного устройства. Мужчину арестовали на два месяца.