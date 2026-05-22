Малярия, война и очередь к хирургу: как российские врачи работали в одной из беднейших стран мира

Заведующий отделением опухолей головы и шеи Кузбасского онкологического диспансера Вячеслав Иванов вместе с узкими специалистами из других регионов России стал участником международной гуманитарной миссии в Республике Конго. Как рассказали в пресс-службе онкодиспансера, всего в миссии участвовали десять врачей, которые доставили в страну медицинскую технику, перевязочный и шовный материал, лекарства, а также собранные волонтерами детские вещи.

Для Иванова это была первая заграничная командировка, и она сразу погрузила его в совершенно другой мир. Несмотря на сильнейшую жару, сложную экономическую и политическую обстановку — страна находится в состоянии войны с Руандой и переполнена беженцами, — к российским медикам, по его словам, относились с теплом и доверием, хотя далеко не все местные жители знали, где находится Россия. За две с половиной недели врачи суммарно пролечили 560 человек.

Иванов пояснил, что Конго — одна из самых бедных и густонаселенных стран Африки, эпицентр малярии и брюшного тифа, и потребность в медицинской помощи там колоссальная. Почти у всех пациентов были проблемы со спиной — сколиоз, остеопороз, а также множество опухолей. Оперировать приходилось буквально все: от аппендицита и грыж до миом матки и новообразований щитовидной железы. Параллельно Иванов успевал читать лекции и проводить хирургические мастер-классы для местных врачей, а также побывал на встречах с президентом страны, главой минздрава и депутатами. Сам медик признался, что, пройдя такое испытание, чувствует себя сильнее, и назвал эту командировку одним из способов самореализации, добавив, что его команда спасла много человеческих жизней.