«Мало шансов выкарабкаться»: туристка погибла от удара молнии во время восхождения на гору

В природном парке «Ергаки» в Краснодарском крае туристка погибла от прямого попадания молнии, и еще двое получили ожоги, сообщает ТАСС со ссылкой управление МЧС по Хакасии.

По данным СК, восхождение к пику «Звездный» 14 туристов начали еще в минувшее воскресенье. Однако вскоре погода сильно испортилась, и на высоте около 400 метров молния ударила в четверых членов группы. Девушка скончалась на месте, двое мужчин получили ожоги ног, а еще один турист чудом не пострадал вовсе.

В настоящее время в парке уже работают спасатели Южно-Сибирского поисково-спасательного отряда МЧС.

«Бывает такое по неосмотрительности. Когда я на пятитысячник всходил, у меня карбоновые палки начали гудеть. Развернулись группой и вниз побежали, метров 50 высоты скинули, практически в то место, где изначально были, вернулись. Молния и ударила»; «Если без специальных знаний застать молнию в горах, мало шансов выкарабкаться», — указали на ошибки туристов россияне.

Ранее сообщалось, что в Воронежской области погиб человек от удара молнии.