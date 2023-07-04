В Воронежской области погиб человек от удара молнии

Один человек погиб в Воронежской области при ударе молнии. Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на департамент здравоохранения региона.

По информации представителя ведомства, инцидент произошел в понедельник, 3 июля, около 21:00 в Ленинском районе в селе Нижний Икорец. Всего от удара молнии пострадали три человека, двое из которых – дети.

«Один пострадавший скончался, еще один переведен в ожоговое отделение областной больницы №1 в тяжелом состоянии. Один ребенок проходит лечение в Лискинской районной больнице, врачи оценивают его состояние как средней степени тяжести. Второй ребенок в крайне тяжелом состоянии готовится к транспортировке в областную детскую больницу №2», – сказа представитель департамента образования.

27 июня в результате удара молнии в Краснодаре на овощебазе погиб житель Симферополя. 49-летний крымчанин во время дождя находился на улице. На видео, опубликованном в социальных сетях видно, как молния ударяет мужчину в голову. Травмы оказались несовместимы с жизнью. Полиция начала проверку.

29 июня в Омской области от удара молнии погиб пастух. 42-летний мужчина во время дождя также находился на открытой местности. Инцидент произошел в Павлодарском районе рядом с поселением Милоградовка. Полиция также начала проверку по факту случившегося.